Retiran cargos contra Stormy Daniels tras ser arrestada en Ohio

El fiscal de Ohio retiró los cargos contra Stormy Daniels, la actriz de películas pornográficas que dijo que tuvo una aventura con Donald Trump antes de que se convirtiera en presidente de Estados Unidos, tras ser arrestada mientras realizaba una presentación en un club de baile exótico este jueves, informó su despacho.

La actriz de 39 años, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, fue acusada de tocar a tres clientes, que eran detectives encubiertos, en el incidente en las primeras horas del jueves, dijo la Policía de Columbus, Ohio, en un comunicado. Su abogado Michael Avenatti describió los acercamientos como “no sexuales”.

Registros judiciales online muestran que los tres cargos por delito menor por operar ilegalmente un negocio de orientación sexual vinculados a tocar conscientemente a un cliente fueron retirados.

I am pleased to report that the charges against my client @stormydaniels have been dismissed in their entirety (below motion was just granted). I want to thank Joe Gibson & his colleagues at the prosecutors ofc for their professionalism starting with our first call early this am. pic.twitter.com/xHPSWsyqM2

