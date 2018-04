Retiran ‘candados del amor’ del Pont Neuf de París por seguridad

Cuarenta toneladas de “candados del amor” han sido retiradas del Pont Neuf y de otras barandillas de la plaza Vert Galant de París durante las últimas dos semanas por motivos de seguridad, informó el Ayuntamiento de la capital francesa.

El deterioro del patrimonio y el riesgo para la seguridad de los parisinos y de los turistas fueron los principales motivos por los que se ordenó su retirada.

Un beso en los candados de "Pont Neuf" en París, Francia (Getty Images)

Hasta la instauración de otras barandas permanentes el próximo año, las del Pont Neuf, según la fuente, han sido sustituidas por unas provisionales en las que no es posible colocar nuevas cerraduras.

Desde 2015, el consistorio no ha dejado de elaborar planes de retirada de candados en varios puentes de la ciudad tras el desmoronamiento en 2014 de una parte del alambrado del Pont des Arts, que terminó cayéndose en el Sena.

Is this the end of padlocks adorning #Paris' Pont Neuf? pic.twitter.com/txZvGyUm1h

— Aidan Fawkes (@aidanfawkes) March 26, 2018