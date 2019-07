Resultados de ingreso a bachillerato 2019: alumnos prefieren la UNAM

Se dieron a conocer los resultados del Concurso de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Se informó que se registraron 310 mil 159 aspirantes.

Fueron 69 mil 459 estudiantes, el 27 por ciento se quedó en la primera opción que eligió; 178 mil 271, el 69.4 por ciento de los estudiantes quedaron en sus otras 5 opciones.

Los otros 36 mil 507 que no quedaron en sus primeras opciones, deberán elegir otra dentro de los planteles disponibles.

Dos aspirantes obtuvieron calificación perfecta, 128 aciertos.

En promedio, la mayoría de quienes presentaron el examen respondieron bien a 69 aciertos.

Insistimos en que el puntuaje del examen no puede traducirse a una calificación, si sacó 7, 10 o 5, no existe eso, y es un error hablar de aprobados o reprobados; asimismo reiteramos que éste no es un examen de admisión o de selección, sino un concurso de asignación, por lo que en ningún caso se puede hablar de aspirantes rechazados, ningún aspirante ha sido asignado a una opción que no fue elegida por él o por ella, si quieren tener su primera opción, necesitan presentar un examen con muy buenos resultados”, dijo Javier Olmedo, vocero Comipems.