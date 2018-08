Restos de soldados caídos en Guerra de Corea llegan a Estados Unidos

Los restos de 55 soldados caídos en la Guerra de Corea llegaron a Estados Unidos después de que Corea del Norte los entregara en virtud de los acuerdos alcanzados entre Donald Trump y Kim Jong-un.

Los restos llegaron procedentes de Corea del Sur a la base naval de Pearl Harbor en Hawai, donde el vicepresidente, Mike Pence, los recibió.

Militares estadounidenses recibieron los féretros envueltos en banderas de Estados Unidos.

Today, the United States accepts #KoreanWar remains repatriated to United Nations Command during an Honorable Carry ceremony on Joint Base Pearl Harbor – Hickam, #Hawaii. pic.twitter.com/uoYlxaAjYZ

— U.S. Indo-Pacific Command (@PacificCommand) 2 de agosto de 2018