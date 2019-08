Restos encontrados en paraje de la México-Cuernavaca son de Daniela Ramírez

Luego de una búsqueda exhaustiva para encontrar el cuerpo de Daniela Ramírez Ortiz, una joven quien presuntamente fue asesinada y abandonada en un paraje de la carretera federal México-Cuernavaca, tras ser atacada por un taxista que la privó de la libertad, esta tarde se confirmó su fallecimiento.

La titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) , Ernestina Godoy, se reunió con la madre de la joven y sus familiares, a quienes les confirmó que los restos óseos encontrados a principios de junio, en el kilómetro 42.5 de esa carretera pertenecen a la joven de 18 años de edad.

“Era una muchacha muy alegre que tenía el cariño de su familia, le gustaba bailar, le gustaba ir a fiestas, trabajaba para aportar al gasto familiar, ayudaba a su madre, estaba en proceso de terminar sus estudios de bachillerato”, comentó, Héctor Pérez Rivera, abogado de la familia de Daniela.

De acuerdo con las investigaciones, la joven fue asesinada el mismo día que desapareció, el sábado 18 de mayo, luego de terminar su turno en la pizzería donde trabajaba, Daniela acudió a una fiesta, fue en ese momento en el que hizo la parada a un taxi, posteriormente lo abordó en la zona de la alcaldía Xochimilco y no se supo más de ella.

“Hasta ahora se determinó que el día de los hechos fue el día de deceso, es decir, la noche entre el 18 y el 19 de mayo. Eso le da cierta tranquilidad a la señora Margot de que su hija no sufrió otro tipo de vejaciones, la familia está consternada y los restos serán entregados hasta el día martes”, agregó el abogado.

Esa noche, Daniela mandó mensajes de WhatsApp a un amigo del trabajo, en los que le pidió ayuda y puso su ubicación, pues temía que el taxista la secuestrara y le dijo que la llevaba rumbo al estado de Morelos, pero su compañero no hizo nada.

“No hay verdadera información para los jóvenes de cómo deben reaccionar en este tipo de casos, el muchacho no sabía dónde vivía Daniela, no conocía a su mamá, el actuó de una forma, creo que sí es lamentable, pero no por malicia, sino por ignorancia, por falta de información, creo que este caso es triste y nos puede determinar que tenemos que alertar a los jóvenes de cómo deben reaccionar cuando una persona les pide ayuda”, afirmó Héctor Rivera.

Las investigaciones determinaron que el agresor, aparentemente, está relacionado con más casos similares al de Daniela, sin conocerse hasta ahora cuántos son en total a los que se le involucra.

“Lo que tiene que hacer la Procuraduría es detener a las personas que lo hicieron y decir que esto no se puede hacer y que si alguien comete un crimen esa persona va hacer castigada”, concluyó el abogado.

Los restos de la estudiante serán cremados en los próximos días.

Con información de Arturo Sierra

TVR-LHE