Gutiérrez Müller, Sheinbaum e INAH firman convenio para restaurar inmuebles del Centro Histórico

La presidenta Honoraria del Consejo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, presidió la Firma del Convenio de Coordinación entre el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la recuperación, reconstrucción, restauración y conservación de 27 inmuebles en el Centro Histórico afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

“Todos somos dueños y por tanto todos somos o debiésemos ser defensores, independientemente de las simpatías o no que existan hacia las sinagogas, las ermitas, los templos de una religión o de otra, es nuestro patrimonio, mi invitación este día, además de felicitar a las autoridades por un convenio de cooperación, hay que también sumar a los demás a que contribuyan a que este patrimonio siga de pie, siga en buen estado y lo hagamos propio, es nuestro, lo que es nuestro lo cuidamos, lo defendemos, lo que no es nuestro a lo mejor no nos interesa, pero el patrimonio cultural histórico de este país es de todos los mexicanos, sean de Chihuahua o de Jalapa, sean de la ciudad de Tonalá o de Torreón, esta ciudad es la capital y es la ciudad de todos los mexicanos”, dijo Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta Honoraria del Consejo de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.