Restauranteros de Quintana Roo denuncian ser víctimas frecuentes de extorsionadores

En Quintana Roo los restaurantes ya se volvieron víctimas frecuentes de ataques y extorsiones por integrantes del crimen organizado.

Eduardo Beaven Magaña, el empresario restaurantero que fue atacado el viernes pasado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es dueño de lujosos restaurantes del Grupo Rosa Negra, que se encuentran en Cancún y Tulum en Quintana Roo y en la Ciudad de México.

El establecimiento de Cancún, es un restaurante-bar de cocina latinoamericana, se localiza en el kilómetro 15 en una zona exclusiva de la zona hotelera.

El otro restaurante se encuentra en Tulum, en el kilómetro 4.3 de la zona costera y apenas el pasado 11 de septiembre fue atacado a tiros con saldo de 2 muertos y un lesionado.

A pesar de la solicitud de una entrevista en torno a este hecho, el Fiscal General de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, no informó de los avances de la investigación.

Sin embargo, restauranteros, asociaciones y autoridades de Quintana Roo, pidieron a las autoridades esclarecer los hechos para evitar que haya impunidad y que avancen delitos como extorsión y derecho de piso.

“Es un tema muy complejo no particular a Tulum, a nuestro destino, se da mayormente en comercios a lo mejor restaurantes, bares, yo les diría que la crisis que tenemos no es meramente de seguridad pública, sino, un poco más profunda, el hecho es que si hay un nivel de impunidad muy importante”, explicó David Ortiz, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum.