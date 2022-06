Restablecen comunicación en las costas de Oaxaca tras paso de Agatha

Decenas de comunidades en Oaxaca tratan de levantarse de los estragos que dejó el huracán “Agatha” a su paso por las regiones de la Costa y Sierra Sur.

“Pues la pasamos muy mal, porque, en verdad fue muy fuerte el huracán, ahorita, en esta temporada destruyó todo, la vivienda, no tenemos donde llegar, dónde dormir y necesitamos el apoyo”, dijo Rubén Ordóñez Peralta, afectado por el huracán Agatha.

Pobladores de la zona afectada captaron en video los impresionantes momnetos en los que impactó el huracán Agatha.

Son imágenes que apenas ahora se conocen, tras restablecerse de manera parcial el servicio de energía eléctrica, de telefonía e internet.

En San Antonio Tonameca, ya regresó la telefonía, pero aún no hay luz, por lo que, Zenobia se conectó a un pequeño panel solar para recargar su teléfono y avisar a sus familiares, que habían salido ilesos del impacto del huracán.

“Pues los de Oaxaca… nos comunicamos ahorita y les dijimos que sí estamos bien, que pues el huracán tiró nuestra casa, pero que estamos bien, gracias a Dios… sí estaban preocupados por nosotros, porque, desde el domingo se fue la señal y este, hasta ahora regresó la señal”, dijo Zenobia Santiago Santiago, afectada por el huracán Agatha

En San Antonio Tonameca, decenas de viviendas resultaron afectadas por la fuerza de los vientos que alcanzaron más de 200 kilómetros por hora.

En la cabecera municipal, Santa María Tonameca, la situación también es grave.

Casi todo el pueblo sufrió daños y el puente que cruza el río de la comunidad, resultó dañado por la crecida del afluente.

“Mucho riesgo para la ciudadanía, únicamente estamos haciendo prevención de que pase uno por uno, con las personas, ahorita se va a habilitar, se va a rellenar provisionalmente”, dijo Alberto Martínez Vásquez, comisario de Seguridad Pública de Sta María Tonameca.

Para evitar ponerse en riesgo, los pobladores prefieren cruzar a pie el río, que ya disminuyó sus niveles, que pasar sobre el puente, que pareciera que se va a caer.

Pobladores de la agencia municipal de El Cuarto, también del municipio de Tonameca, salieron a la carretera Costera, para pedir ayuda. Su pueblo está incomunicado vía terrestre, no hay luz, no hay agua, no hay comida y por ello, pusieron un centro de acopio para poder llevar cualquier cosa que la gente done a unas 350 personas que no han podido salir del pueblo.

“Ahí el arroyo rompió completamente el camino, entonces, lo que necesitamos ahorita es agua, comida, y como les comento, aquí se puede, pero allá no se puede estamos a tres kilómetros de camino, entonces se necesita mucho, tenemos garrafones vacíos”, dijo Nicolás Maldonado Martínez, agente Municipal de El Cuarto, Oaxaca.

Ahí mismo, personas altruistas llevaron botellones de agua potable para compartir con la gente de las comunidades, que se quedaron sin el líquido, desde que Agatha tocó tierra en el estado de Oaxaca.

Con información de Jorge Morales

HAVJ