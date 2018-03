Responsabilizan a Marina por muerte de familia en Tamaulipas

Sara Analí Ruiz Martínez, familiar de las tres víctimas del fuego cruzado, dijo que desde del helicóptero “empezaron a balacearlos… Tenían a mi cuñado herido ahí apuntándolo, todavía encañonándolo con la pistola. El de la Marina se acerca y se asoma al carro y mira a las niñas heridas y dice: ‘Es familia es familia, mándale la ambulancia’, y se fueron y los dejaron ahí. Nunca les dieron auxilio”.

El testimonio de Sara Analí señaló a elementos de la Marina como presuntos responsables de la muerte de las tres integrantes de la familia Rojas Ruiz, la madrugada del domingo pasado, durante una balacera.

Aproximadamente a la una de la mañana del 25 de marzo, seis miembros de la familia Rojas Ruiz salieron desde la colonia Roma rumbo a su casa, en la Nueva Progreso. En ese momento, a la altura del segundo anillo periférico y la carretera a Piedras Negras, se enfrentaban marinos y civiles armados.

Según Juan Velásquez, asesor de la Secretaría de Marina (Semar), los militares pidieron el apoyo de un helicóptero para enfrentar a los presuntos delincuentes.

Los marinos “son emboscados, pero ahí, ya con el auxilio de un helicóptero… Llega y dispara, pero no para herir o para matar, no para impactar… a los delincuentes. Disparando cerca de los maleantes, pero sin atinarles –digamos-… los disparos no fueron al vehículo, bueno, ni siquiera cercanos al vehículo”, explicó Juan Velásquez.

Unas fotografías de la escena del crimen muestran disparos en el toldo del vehículo de los Rojas Ruiz.

En el comunicado emitido por la Marina, el lunes, se indicó que la causa de la muerte de las integrantes de la familia fue un fuego cruzado a nivel de tierra.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, informó que “hay dos investigaciones en curso… Una por parte de derechos humanos y una por parte de la Procuraduría General de la República”.

La Secretaria de Marina se adelantó apresuradamente a deslindarse, pero no le corresponde a la Secretaria de Marina determinar la responsabilidad, sino a la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, lo que diga Marina en estos momentos carece de validez, carece de valor jurídico”, precisó.

Para el asesor de la Marina, culpar a las fuerzas armadas de estas muertes tiene un motivo:

“Yo creo que porque es más fácil reclamarle hechos así a las autoridades que a los delincuentes. Los soldados, los marinos fueron los responsables de esto y como responsables pues entonces que respondan”.

Efraín Rojas, cabeza de la familia Rojas Ruiz, se recupera en un hospital. La noche del martes le fue otorgado permiso para acudir al velorio de sus hijas Kenia y Chelsea, y de su esposa, Nayeli Haidé Ruiz Martínez.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió personal a Nuevo Laredo para investigar los hechos violentos del fin de semana.

Pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación integral, eficaz y objetiva del caso.

