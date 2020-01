‘Resiliente’, cafetería con inclusión laboral en Cuernavaca

En Cuernavaca, Morelos, existe una cafetería incluyente, en esta, las cartas y el menú están diseñados en lenguaje braille y en abecedario de lengua de señas mexicana.

Te recomendamos: Atención especial y acceso a empleo, proponen personas con discapacidad

Dentro de un histórico edificio que alberga el Cine Morelos, en pleno centro de Cuernavaca, se encuentra la cafetería ‘Resiliente’, un proyecto de inclusión laboral, encabezado por exalumnos egresados de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del estado.

En total, son 13 personas las que preparan y sirven alimentos y bebidas, nueve de estas son personas con discapacidad intelectual o auditiva.

Antes de arrancar este proyecto, los jóvenes fueron capacitados para realizar su labor.

Los clientes pueden leer en las playeras de cada uno de los empleados diferentes frases para que conozcan su tipo de discapacidad.

Parte del sentido de la cafetería es educar al cliente y saber que no vienes a la comida rápida, que no todo va a ser perfecto”, señaló la fundadora.

Karina y Felipe, dos de los empleados del lugar, también elaboran dulces en su escuela y los venden en la cafetería, con lo que obtienen ingresos extra.

Me está gustando, me gusta mucho, vendo los dulces, me dan dinero de los dulces”, dijo Karina, empleada.

Me gusta trabajar porque me quiero ganar mi dinero, hacerme como dependiente”, comentó Felipe, empleado.