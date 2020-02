Resguardan rancho en el que podría haber fosas clandestinas en Veracruz

La Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, mantienen bajo resguardo el rancho San Ángel, en Playa San Vicente, donde según las autoridades podría haber varios cuerpos enterrados en fosas clandestinas.

El predio, ubicado a pocos kilómetros de la cabecera municipal de Playa Vicente, en la región de la Cuenca del Papaloapan, fue reportado a través una denuncia anónima a las autoridades, donde el grupo delincuencial conocido como ‘Las Piñas’, habría realizado ejecuciones e inhumaciones clandestinas.

Verónica Hernández Giadáns, encargada del Despacho de la Fiscalía General de Veracruz, dijo: “Se está iniciando con el protocolo que marca, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda, hay que respetar todo lo que judicialmente corresponde para poder tener acceso y se va a iniciar el estudio ahí con todas las instituciones que corresponden”.

El rancho San Ángel comprende una extensión de 20 hectáreas, ubicado sobre la carretera que lleva a la cabecera municipal de Playa Vicente.

Ahí, peritos de la Fiscalía aseguraron todo el perímetro, donde se cree que realizaron las inhumaciones clandestinas.

En una primera incursión, la Fiscalía de Veracruz encontró algunos restos óseos, ropa y objetos punzocortantes.

Ahí también llegó don Humberto Andrade, quien se presentó como propietario del predio.

Humberto Andrade, propietario del rancho, destacó: “Tengo que ir a la Fiscalía, eso es lo que tengo que hacer y ahí me dirán que van hacer, totalmente, estamos nosotros deslindados, yo creo que no será necesario, porque no estamos acusando a nadie, no sabemos quiénes fueron, no sabemos nada”.

En la Cuenca del Papaloapan, tanto la Fiscalía de Veracruz como la de Oaxaca, tienen gran número de denuncias y reportes de personas desaparecidas en todos los municipios de la zona limítrofe, entre ambas entidades.

Con información de Jorge Morales

LSH