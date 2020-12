Resguardan en Chiapas a elefante marino que llegó desde la Patagonia

En Chiapas, especialistas en biología marina resguardan en una isla de Boca del Cielo, en el municipio de Tonalá, al elefante marino que apareció en las playas de Puerto Arista el martes pasado.

Te recomendamos: Elefante marino llega a Puerto Arista, Chiapas, desde la Patagonia

Se trata de una hembra semi adulta de más de tres metros de largo y casi 400 kilos de peso, originaria de la Patagonia argentina.

Especialistas de la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, señalaron que el elefante marino está en proceso de muda de pelo, por lo que podría permanecer varios días en la costa chiapaneca.

“Únicamente resta por parte de nosotros el respetarlo y brindarle las garantías de seguridad para no acercarnos, no requiere de hidratación, no requiere de sombreado, si el animal así lo requiera él lo va a buscar, únicamente tendríamos que estar pendientes de que pues no se comprometa, lamentablemente en estas playas hay presencia de perros, por ejemplo, que pueden llegar a ser una amenaza”, indicó Luis Arturo Álvarez Márquez, coordinador de Santuario Playa Puerto Arista.

El avistamiento de esta especie sorprendió a visitantes y habitantes de la costa de Chiapas.

“Según que es de aguas frías, pues hasta donde yo sé, pero pues aquí no, no, no había visto uno; no pues es primera vez que lo veo, nunca había visto uno, hasta me sorprendió pues”, dijo Laurenzo Ovando, pescador de Boca del Cielo.