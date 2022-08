Rescate de 10 mineros en Coahuila avanza contra reloj; familiares esperan milagro

Diez mineros, entre 22 y 61 años de edad, continúan atrapados en el pocito de la mina de la comunidad Las Agujitas, en Sabinas, Coahuila.

Luego de dos días de bombear 60 litros por segundo de agua con dos docenas de aparatos sustractores, los equipos de buzos se preparan para acceder a la llamada zona cero; primero se debe encontrar si existen corrientes subterráneas y bloquearlas mediante dos perforaciones adicionales que ya están listas.

Han sido horas críticas para el rescate

Los familiares cada vez están menos esperanzados a 60 metros de profundidad están sus hijos, padres, esposos y compañeros de otros mineros que, en la superficie, colaboran en las tareas de rescate.

“Andamos orando para poder decir, primeramente Dios estén vivos, ¿verdad?, pero todavía no sabemos”, comentó Josué Rodríguez, hijo de Margarito.

“Nos avisaron que había habido un accidente y venimos, y se había llenado de agua el pozo”, señaló Ronaldo Mireles, hijo de José Luis Mireles.

Entre los diez mineros que permanecen atrapados desde la tarde del miércoles está José Luis Mireles Argüijo, de 46 años.

“Mi papá le gustaba echar el fut, se dedicaba a la minería, se dedicaba desde que estaba chiquillo, siempre estaba en los pozos de carbón”, apuntó Ronaldo Mireles, hijo de José Luis Mireles.

También se encuentran Jaime Montelongo Pérez de 61 años y Mario Alberto Cabriales Uresti de 45 años

“Él es minero, tiene tres niños, está casado, tiene otro niño con otra pareja que tuvo antes”, señaló Alicia, hermana de Hugo Tijerina Amaya, de 29 años.

También Sergio Gabriel Cruz Gaitán de 41 años.

“Siempre ha sido minero. Tiene poco que había entrado a trabajar aquí, una persona alegre, muy activo. Es un papá responsable, con mucho amor para sus hijos, para su familia”, recordó Carolina Álvarez, esposa de Jorge Luis Martínez Valdez, de 34 años

“Los pozos es como, haz de cuenta, no sé explicarle, con decirle que bajamos pero no sabemos si vamos a salir con vida. Sólo el de arriba es el que nos da la oportunidad de salir con vida o no”, dijo Josué Rodríguez, minero, hijo de Margarito Palomares, de 54 años.

“Mi esposo desde los 12 años él empezó a andar en los pocitos y mi hijo a los 17. Ahí abajo dice que se van en pareja y ellos siempre en pareja”, comentó Vidala Morales, mamá de José Rogelio Moreno.

Ramiro Torres Rodríguez tiene 24 años. La misma edad que algunos compañeros mineros que, después de sacar toneladas de carbón en minas cercanas, están acudiendo a la mina para intentar rescatar a sus compañeros, amigos y vecinos.

“Le dijeron que aquí sacaban más, y se vino para acá. O sea que tenía como un día de haber entrado. Martes, el miércoles eran dos días para él. Se siente triste porque ya no está con nosotros, pues no hay más que seguirle nosotros también padelante. Viene uno a jalar pero no hay ánimo”, apuntó José Juárez Moreno, minero amigo de desaparecido.

En la zona todos se conocen, van y vienen de una mina a otra. Muchos, en busca de más salario, ponen en riesgo su vida.

¿Cuánto va a salir en una maquiladora?, Mil 300, mil 500, tienes que estar subiendo de puesto para que te puedan dar más, ¡y aquí no!, a veces hasta los tres mil pesos, lo que saca uno.

Como minero, ¿qué le dirías a las familias?

“No tengo palabras. No, no tengo palabras”, dijo entre lágrimas Juan Manuel Briones, minero de Agujita, Sabinas, Coahuila.

