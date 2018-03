Rescatan a anciana que estuvo seis días atrapada debajo de su cama

La Policía de Miami Beach rescató a una mujer de 89 años que estuvo atrapada debajo de su cama por seis días, confirmaron este viernes fuentes oficiales.

Two @MiamiBeachPD officers rescue woman trapped for 6 FULL days, yes 6 days. Her survival can only be described as a miracle. @wsvn: https://t.co/1itOwYjiFm pic.twitter.com/ceiZyXk2Gx

— Ernesto Rodriguez (@ERodriguez782) 23 de marzo de 2018