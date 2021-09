Rescatan a 310 migrantes hacinados en casa de seguridad de Chihuahua

Por lo menos 310 migrantes de diversas nacionalidades que se encontraban en una casa de seguridad, fueron rescatados por la policía en la ciudad de Chihuahua.

Fue en las calles de Táscate y Octava de la colonia Cerro Grande, al sur de la ciudad capital, donde las autoridades realizaron un operativo para sacar de una vivienda a los migrantes, entre los que se encuentran 20 mujeres jóvenes.

Todos los migrantes estaban hacinados y encerrados en una habitación y no les permitían salir.

Elementos de la policía municipal y de la Comisión Estatal de Seguridad, acudieron para ayudar al rescate de los migrantes, quienes fueron trasladados en camionetas de la policía a lugares seguros.

A pesar de que se montó un operativo de búsqueda de los presuntos responsables de trata, no se reportaron personas detenidas.

Según las autoridades, los migrantes rescatados, son de Honduras, El Salvador y Nicaragua y pretendían viajar hasta Ciudad Juárez donde cruzarían la frontera hacia los Estados Unidos.

Más de 9 mil migrantes están debajo de puente internacional en Coahuila

Más de 9 mil migrantes, la mayoría haitianos se encuentran debajo del puente Internacional que une Ciudad Acuña, Coahuila, con Del Río Texas, Estados Unidos, en espera de procesar una solicitud de refugio.

Son familias enteras, hombres, mujeres, niños y bebés; quienes han cruzado la frontera ilegalmente y permanecen en la orilla del río Bravo.

“Lo que estamos viendo ahora es una cosa que, primera vez que se ve creo yo de tanto emigrante y es por la situación que están los otros países, porque la cosa ahora está medio difícil en todos los lados”, dijo un migrante.

Los migrantes llegan a Ciudad Acuña a bordo de autobuses comerciales y después cruzan hacia los Estados Unidos por la zona conocida como “Las Cuchillas”.

Los migrantes se registran con las autoridades de migración, reciben un ticket y deben de esperar para que su solicitud sea procesada, una espera que puede durar hasta 5 días.

“Con nuestro deseo de poder pasar, pero la verdad que nos habían comentado que estaban dando un ticket para poder ingresar a los Estados Unidos”, aseguró un migrantes.

Ahora miles de migrantes acampan debajo del puente internacional, donde se instalaron algunos baños que son insuficientes para la gran cantidad de migrantes, que no reciben comida, ni agua y por ello constantemente regresan a Acuña, Coahuila, para comprar algunos víveres y agua.

“Yo llevo casi ocho días, sí”. ¿Está llegando mucha gente? “Exactamente, lleno, mucha gente”… no hay nada para comprar y por eso tiene mucha gente que cruza allá para comprar algo para comer, algunos tienen niños y todo eso y compran agua también para tomar”, describe un migrante.

La presencia de migrantes ha trastocado la vida cotidiana en Acuña, donde diariamente se observan a cientos de haitianos, cubanos, venezolanos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos recorriendo la ciudad en busca de comida y agua.

“Ellos son muy desordenados, hacen mucho tiradero de basura y no entienden, entonces, no se portan mal, la forma de que sean agresivos, no se portan muy bien”, asegura un habitante de Acuña.

“Es un número importante de personas que andan deambulado por las calles en la compra o consiguiendo víveres, sino también un número importante de niños que quedan expuestos a las inclemencias del tiempo, el sol, etcétera”, precisó Gerardo Márquez Guevara, fiscal general del estado de Coahuila.

Para tratar de dar solución al flujo masivo de migrantes autoridades de Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila se reunieron en las oficinas de aduanas y protección fronteriza.

“En el hecho de que esa gente que está pasando, no están pasando por Piedras a Eagle Pass, se están pasando por Acuña / los números que se están llegando subieron de mil a 6 mil 500, en 3, 4 días. Esperamos no tener ese problema aquí”, precisó David Saucedo, juez del condado de Maverick.

Las autoridades de ambos países buscan que lo que ocurre en Acuña, no suceda en Piedras Negras.

“Hay mucha gente de Haití, hay mucha gente de Ecuador, brasileños que están viniendo aquí a esta comunidad… estamos haciendo todo lo posible para que no pasen por esta comunidad”, detalló David Saucedo, juez del condado de Maverick.

Las autoridades del Río Texas y Acuña Coahuila han externado que el problema, migratorio ya los rebasó y es urgente el apoyo de las autoridades federales de ambos países para solucionar esta problemática.

Con información de Francisco Javier Carmona y Sandra Santiago

