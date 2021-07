Rescatan con vida a ‘El Kiro’, fundador de autodefensas de Tepalcatepec

La noche de este lunes fue rescatado con vida Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, conocido como ‘El Kiro’, uno de los fundadores de las autodefensas de Tepalcatepec, quien fue privado de su libertad junto con su familia por un grupo armado el domingo pasado, lo que generó una serie de enfrentamientos y el bloqueo de carreteras y caminos en esa región de la Tierra Caliente.

Este intercambio de disparos de armas de alto poder ocurrió esta madrugada en Tepalcatepec, Michoacán.

Grupos armados del Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpieron a las cuatro y media de la mañana en la cabecera municipal, en convoyes con vehículos artesanales provenientes de dos puntos de Jalisco. Hombres armados, cercanos a Juan José Farías, “El Abuelo” se enfrentaron con ellos aproximadamente una hora. Al no lograr su objetivo se retiraron.

En Buenavista Tomatlán también se registraron balaceras. La violencia en la zona persiste desde la tarde del domingo. En redes sociales circularon presuntas privaciones de la libertad entre integrantes de grupos antagónicos.

Anoche, Miguel Ángel Gutiérrez ‘El Kiro’, de 65 años de edad, fue localizado en una casa del municipio de Buenavista Tomatlán. El hallazgo lo hicieron hombres cercanos a “El Abuelo”.

“Lo que me pasó fue que iba al médico a Apatzingán y de ahí al salir a Buenavista me agarraron unas gentes y me subieron a una troca pero no sé quiénes serían. Me tuvieron dos días y dos noches vendado hasta que ‘hora en la madrugada fueron unos a rescatarme”, dijo Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar ‘El Kiro’.