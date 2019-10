Rescatan con vida a dos policías tras ataque contra precandidatos en Oaxaca

Dos policías estatales de Oaxaca, fueron rescatados con vida, 36 horas después de un ataque contra dos precandidatos a la presidencia municipal de Santiago Xanica, que dejó como saldo un policía de la Agencia Estatal de Investigaciones muerto, además de cuatro personas lesionadas.

Te recomendamos: Balacera deja tres muertos en Oaxaca

Los elementos estaban en calidad de desaparecidos, luego de que Hermenegildo Martínez Cruz, uno de los candidatos a la alcaldía, a quien le prestaban servicios de seguridad, fuera atacado por hombres armados, presuntamente integrantes de una organización llamada Comité para la Defensa de los Pueblos Indígenas.

Ambos elementos fueron encontrados gravemente lesionados por golpes en todo el cuerpo, en una finca de nombre San Pablo.

No se sabe si lograron escapar del grupo agresor o fueron abandonados después de haber sido torturados.

Según las autoridades, esta agresión ocurrió la noche del domingo, cuando los hombres armados interceptaron a más de 50 personas que acompañaron a dos de los candidatos a realizar su registro para participar en la contienda municipal, por el sistema de usos y costumbres, en la cabecera municipal de Xanica.

Ahí nos trataron muy mal, la verdad, me pegaron muy feo, me sacaron mi playera, todo desnudo me dejaron, me dejaron sin ropa y las mujeres que venían con nosotros, todas las cosas de las mujeres quitaron, todo, todo, dinero, celulares, todo, hasta la candidata perdió su papel del registro”, señaló Jesús Santiago Pedro, uno de los sobrevivientes.