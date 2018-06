Rescatan cuerpo de joven que cayó a arroyo en Oaxaca

Una embarcación de la Armada de México rescató el cuerpo de un joven de 29 años que se encontraba desaparecido, tras ser arrastrado por la corriente de un arroyo que creció por las lluvias provocadas por la tormenta tropical ‘Carlotta’.

El joven, fue identificado como Heriberto Erick Godoy Valdez, originario de la población de Río Grande, en la costa de Oaxaca, desaparecido desde el pasado sábado.

La corriente arrastró al joven a la laguna de Manialtepec y posteriormente, la misma corriente lo arrojó al mar.

Su cuerpo fue avistado por un pescador a unos 20 kilómetros mar adentro de la playa El Tomatal, cercana a Puerto Escondido.

Una embarcación de la Armada de México fue al punto de avistamiento y recuperaron el cuerpo para entregarlo a sus familiares.

El muchacho pasó arriba de esos mogotes, yo estoy más que seguro, ya no lo vi porque yo me fui corriendo a la barra con el cable para agarrarlo allá, pero ya no llegó allá, ya no salió allá, ya no lo vi”, señaló Julio Santos Aragón, compañero de fallecido.