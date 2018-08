Rescatan a 25 jornaleros, víctimas de explotación laboral en Saltillo, Coahuila

En un rancho ubicado a unos 100 kilómetros de la ciudad de Saltillo, en Coahuila, 25 jornaleros, entre ellos nueve menores de edad, eran explotados laboralmente. Todos son originarios de Tantoyuca, Veracruz.

Los trabajadores fueron contratados en su pueblo y posteriormente fueron trasladados en un vagón, en el que viajaron durante más de 18 horas para llegar al ejido Benecio López Padilla, en el municipio de General Cepeda.

Fueron obligados a trabajar más de un mes sin sueldo, ni dinero para comprar comida.

Durante 35 días, los jornaleros, entre ellos dos mujeres, vivieron hacinados. Unos dormían en la caja de un tráiler y otros colocaron madera a manera de paredes y ramas a manera de techo para improvisar un lugar donde dormir.

No hay ni baño para bañar, ni otros baños, y como no hay, luego hay mucho mosquero, no hay cocina, no hay lavadero, no hay ningún servicio”, comentó Albertano Cruz, otro de los afectados.