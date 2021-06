Rescatan a 140 migrantes secuestrados en Ciudad Juárez

Autoridades de los tres niveles de gobierno rescataron a 140 migrantes, entre ellos 12 mujeres y 11 niños que se encontraban secuestrados por un grupo de la delincuencia organizada en una vivienda al norte de Ciudad Juárez, Chihuahua.

En las calles de Caballos y Potros de la colonia Ampliación Felipe Ángeles, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, las autoridades realizaron un operativo para rescatar a los migrantes que se encontraban en condiciones insalubres, hacinados y sin alimentos.

Isabel, dejó a su esposa y sus hijos en Guatemala y desde hace 10 días, se encontraba encerrado en la vivienda junto con decenas de migrantes, que fueron rescatados.

“Pues la verdad lo que yo pienso es que me manden para mi país, no, porque la verdad no estamos pasando buena vida, y que, llegando a nuestro país, pues tranquilo a seguir trabajando”, Isabel Pinzón, migrante guatemalteco.