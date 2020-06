Estos son los requisitos que debes cumplir para donar sangre en México

El 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, razón por la que el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo un nuevo llamado a la población a donar, ante la reducción de donaciones que se ha registrado en el país en los últimos meses a causa del COVID-19, donde las donaciones se redujeron considerablemente en los meses de abril y mayo.

Por medio de un comunicado, el IMSS resaltó la importancia de donar, pues, gracias a esa noble y desinteresada labor, se puede salvar una vida.

“Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. Te invitamos a donar, la emergencia por COVID-19 ha repercutido en el número de donaciones. Un chorrito de sangre es un chorro de vida. Donar salva vidas”, escribió el instituto por medio de su cuenta de Twitter.

A continuación dio a conocer los requisitos con los que deberán contar los posibles donantes.

– Tener entre 18 y 65 años;

– Peso mínimo de 50 Kg.

– Tener, en términos generales, buena salud.

– No haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses.

– No haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en los últimos doce meses.

– No haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH-SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis.

– No padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón

– No haber recibido trasplantes de órganos.

– No usar drogas intravenosas o inhaladas.

– Mujeres: no estar embarazadas o lactando.

– En los 5 días previos a donar, no haber tomados analgésicos.

– No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

– El día de la donación: no presentar tos, resfriado, dolores de cabeza o de abdomen.

– Puede presentarse a la donación después de un desayuno ligero (fruta y café).

El donador, además de ayudar a salvar una vida, recibe un análisis médico completo, el cual incluye conocer su presión arterial, altura, peso y temperatura.

También se le hace una biometría hemática, se determina su grupo sanguíneo y se le puede detectar enfermedades con VIH, hepatitis B y C, sífilis, tripanosomiasis.

La donación de sangre no representa riesgo alguno, ya que solo se extraen 450 mililitros, cantidad que no interfiere con el funcionamiento normal de cuerpo.

Con información del Instituto Mexicano del Seguro Social

