Por problemas de logística posponen al fin de semana vacunación anticovid en Villahermosa

Por problemas de logística, la vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Centro, Tabasco, donde se ubica la ciudad de Villahermosa, que estaba programada para este jueves y viernes se pospuso para el próximo sábado y domingo.

El gobernador del estado Adán Augusto López, explicó que se recibieron en la entidad las 13 mil vacunas enviadas por la Secretaría de Salud, sin embargo faltó, el traslado de los diluyentes y jeringas.

“Acabamos de tomar la decisión de posponer la vacunación en el centro jueves y viernes y reiniciaríamos sábado y domingo en las mismas sedes en el horario de las 8 de la mañana, pero yo no quiero decirle a la gente ya y que no tengamos el reactivo, afortunadamente ya vamos a tener la vacuna concentrada en vacunología en los ultra congeladores que tenemos, pero sin el diluyente y la jeringa no podríamos avanzar”, dijo Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco.