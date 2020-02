Reportero relata ataque en Ciudad Isla, Veracruz

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz reforzó su presencia tras el enfrentamiento entre integrantes de la fuerza civil y un grupo de civiles armados; En Punto platicó con el reportero quien transmitió en vivo el enfrentamiento y fue agredido por elementos de la fuerza civil.

El periodista cubría la protesta de habitantes de Ciudad Isla, quienes exigían el retiro de la fuerza civil, tras acusarlos de cometer arbitrariedades, Carmona asegura que la manifestación estaba tranquila hasta que los pobladores incendiaron una patrulla tras denunciar que un policía había disparado contra mujeres.

El que estaba calmando los ánimos era el elemento de la PFP y se estaban calmando, pero llegaron los elementos de la fuerza civil en auxilio a sus compañeros y se armó la balacera”, señaló el reportero.

Soy de la prensa, jefe, estoy transmitiendo en vivo”.

– Estaba transmitiendo en vivo y fue cuando me dijeron de groserías y me golpearon, me tiraron mi celular y me dieron un golpe en el ojo, de ahí, me sacaron a patadas – ¿Los manifestantes estaban armados? – No, eso es mentira, ahí están los medios que vieron que nadie de ellos disparó, eso sí, tiraron piedras, traían tubos”, aseguró el reportero.