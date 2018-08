Reportero huye de Quintana Roo ante amenazas de muerte del crimen organizado

En Quintana Roo, en julio pasado, en menos de un mes, dos reporteros del mismo medio fueron asesinados en Playa del Carmen. Uno más fue amenazado de muerte y tuvo que huir del estado. Las autoridades no han informado de avances en la investigación.

Francisco Romero grabó muchos videos en Playa del Carmen, Quintana Roo, era repartidor de periódicos y comida y lograba captar imágenes que ningún reportero obtenía.

El director lo voltea a ver y le dice, oye no te gustaría aprender a ser reportero, y entonces él agarró y le dijo ‘claro que sí’, Rubén Pat estaba a la vista y entonces le gritó a Rubén, y salió y el director le dijo agarra a Francisco y lo vas a enseñar”, narró Amir Mohamed, periodista amenazado en Quintana Roo.

Rubén Pat se convirtió en el maestro de Francisco. Con el tiempo el repartidor se convirtió en reportero y comenzó a informar, a pesar de hablar gangoso.

Pronto el maestro y el alumno se convirtieron en mejores amigos, y en 2016 crearon el semanario Playa News.

Los criminales cumplieron su palabra. En menos de un mes, el 29 de junio mataron a José Chan, y el 24 de julio a su maestro y amigo, Rubén Pat.

Francisco también fue amenazado. En cuestión de horas huyó de Quintana Roo y actualmente vive escondido en otro estado.

Estoy viviendo un martirio porque tuve que dejar mi casa, tuve que dejar mi familia, mis trabajos, totalmente todo para venirme a otro estado, a vivir, aquí estoy solo, extraño mi trabajo, extraño más que nada a mi familia, no se lo deseo a ningún compañero, andar huyendo, que no puedas estar con tu hijo, con tu familia, realmente no es vida”, reconoció Francisco.