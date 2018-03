Tv japonesa reporta visita sorpresa de Kim Jong Un a China

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, visitó China, informó este lunes Bloomberg citando tres fuentes sin identificar, en el que sería su primer viaje al extranjero desde que asumió el poder en 2011 y antes de una posible reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los detalles de la visita, incluidos su propósito e itinerario, aún se desconocen, informó Bloomberg.

La prensa japonesa informó que un alto funcionario de Pyongyang aparentemente llegó en tren a Beijing.

Intriguing images from Beijing, captured by Japan’s Nippon TV. A 21-car train, similar to one used by Kim Jong Il in 2011, pulled into Beijing Station around 3pm. Met by honor guard and line of VIP cars. Speculation is that Kim Jong Un could be in Beijing. https://t.co/OR40pYEcgG pic.twitter.com/1G5jndciIr

— Martyn Williams (@martyn_williams) 26 de marzo de 2018