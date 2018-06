Reportan varios muertos y heridos por explosión durante mitin en Etiopía

La explosión de una granada causó hoy varios muertos y heridos en Adís Abeba en un multitudinario mitin de apoyo al nuevo y reformista primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, quien no sufrió daños, confirmó el propio mandatario.

La explosión se produjo poco después de que, en la famosa plaza Meskel, terminara su discurso Abiy, quien fue evacuado del escenario del acto por sus guardaespaldas, según se pudo ver en imágenes difundidas por la Agencia de Noticias Etíope (ENA).

En una comparecencia en la televisión estatal poco después del suceso, el primer ministro señaló que varias personas “resultaron muertas y heridas”, sin aportar cifras, y subrayó que se trató de un intento deliberado de hacer daño a gente inocente.

La emisora local Radio Wazema indicó que entre tres y cinco personas pueden haber muerto como consecuencia de la explosión, si bien no existe, de momento, confirmación oficial de ese dato.

En imágenes difundidas por medios locales, se pueden ver los cuerpos de al menos cuatros personas que yacen sobre el pavimento rodeados de personas que aparentemente tratan de reanimarlas.

El gobernante prometió que ataques de este tipo no impedirán a la coalición gobernante, el Frente Democrático Revolucionario Etíope (EPRDF), aplicar su programa reformista.

We will overcome hate with love. Some whose heart is filled with hate attempted a grenade attack. HE PM Abiy is safe. All the casualties are martyrs of love & peace. HE PM sends his condolences to the victims.The perpetrators will be brought to justice. #Ethiopia ፍቅርያሸንፋል

— Fitsum Arega (@fitsumaregaa) 23 de junio de 2018