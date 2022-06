Reportan solo incidentes menores durante jornada electoral

Este domingo 5 de junio se realizaron elecciones para gobernador en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

En total en esta jornada electoral estuvieron en juego 436 cargos de elección popular, en más de 21 mil casillas.

Durante la jornada electoral se registraron incidentes menores.

En Oaxaca, personas que habitan en municipios afectados por el huracán Agatha no participaron en las elecciones para gobernador que se realizaron este domingo en la entidad.

En Santiago Astata y en las comunidades costeras del municipio Puerto Ángel y Zipolite, del municipio de San Pedro Pochutla, no fueron instaladas las casillas porque así lo decidieron las autoridades locales.

“Aquí se instalan dos Casillas, la 1534 básica y contigua, ahorita no se instalaron por el motivo de que no hay condiciones, nuestra agencia municipal está sirviendo de centro de acopio y no estamos en momento de elecciones ahorita lo que nosotros necesitamos es ayuda y nuestra prioridad es la gente”, dijo Josefina Cárdenas, suplente del agente municipal de Puerto Ángel en Pochutla, Oaxaca