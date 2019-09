Reportan salud estable de bebés abandonados en la Ciudad de México

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) informó e inició tres carpetas de investigación por el delito de abandono de persona incapaz, en diferentes Fiscalías tras registrar el abandono de tres recién nacidos en diferentes puntos de la ciudad en un lapso de 24 horas; hasta el momento, la salud de los bebés se reportó como estable.

Dos niñas se encuentran en el Hospital Pediátrico Peralvillo y un niño es atendido en un hospital de la alcaldía Coyoacán.

Los tres menores fueron atendidos y se les practicó una serie de estudios de biometría hemática, química sanguínea, cultivos para evitar algún desarrollo de infecciones, estudios de carga viral, serie ósea para descartar lesiones y tamiz auditivo y metabólico; los resultados en pruebas de VIH han reportado negativo.

Las dos niñas al ser abandonadas tenían solo unas horas de haber nacido; una de ellas quien fue abandonada en una plaza comercial, a la que los médicos llaman ‘Estrellita’, se le cortó el cordón umbilical en el sanitario donde fue abandonada.

El niño que fue desamparado en una iglesia, en la alcaldía Álvaro Obregón, tenía entre dos y tres días de nacido.

Cabe destacar que, a los médicos llamó la atención que ninguno de los tres bebés presentaba anemia, pues, aseguran son niños cuyas madres se cuidaron hasta el término del embarazo.

Yo me pregunto ¿Qué pasó con esa mujer que esperó esos nueve meses o 38 a 40 semanas?, yo me imagino una mujer que no es primeriza, sino que ya tiene varios hijos, no es una adolescente porque no son bebés de bajo peso. ¿Qué pasó en el corazón y la mente de esas mujeres? ¿la madre será drogadicta?, pero no, ninguno de los niños tiene esas manifestaciones”, cuestionó Emilio Escobar.