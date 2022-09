Reportan al menos siete muertos tras sismo de magnitud 6.8 en Sichuan, China

Armed police officers and soldiers rushed to the epicenter of a 6.8 magnitude earthquake in Luding, Sichuan. Salute retrograde, safe return!

四川泸定发生6.8级地震,武警官兵紧急赶往震中。致敬逆行,平安归来! pic.twitter.com/9yB03brbA8

