Reportan intensa ola de calor en Ciudad Juárez, Chihuahua

En Ciudad Juárez se reportaron temperaturas de 40 grados a la sombra, con una sensación térmica de 43, por ello la Coordinación de Protección Civil emitió alerta amarilla para prevenir a la población.

Tenemos una alerta amarilla debido a que tenemos hoy, 39, 40 grados centígrados durante el día la temperatura y 26, 27 grados centígrados durante la noche, por esa razón alertamos a la población para que esté muy pendiente de no andar tanto en el sol”, dijo Efrén Matamoros, director de Protección Civil.

En Ciudad Juárez las mañanas son calurosas con registros de 26 grados centígrados, pero para el medio día, el termómetro supera los 36 grados a la sombra.

Pues ahorita estamos a 40 grados y es una temperatura ya bastante cálida, yo tengo radicando aquí en Ciudad Juárez toda mi vida, pues trato de usar camiseta, playeras de manga larga y no procurar durar mucho tiempo en el sol”, comentó el ciudadano Jaime Valdés.

En los municipios de Ojinaga, Chínipas, Urique, Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes y Guadalupe, el termómetro registró 40 grados centígrados.

Ante el intenso calor Protección Civil emitió recomendaciones a la población.

Sobretodo hidratarnos mucho, traer nuestra botellita de agua, estar tomando agua para no sufrir alguna deshidratación o algún golpe de calor, procurar o tomar alimento de casa para no tener problemas gastrointestinales y desde luego, muy importante, no dejar a ninguna persona dentro de un vehículo”, agregó Efrén Matamoros, director de Protección Civil.