Un pequeño artefacto estalló este jueves en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Pekín y causó heridas al autor del incidente, informaron testigos presenciales y un portavoz de la embajada.

El artefacto fue detonado por una persona, según los responsables de seguridad de la embajada. “Aparte del autor, no hay más heridos”, agregó el portavoz, quien recalcó que la Policía china “respondió” al incidente.

Imágenes publicadas en Twitter muestran una gran cantidad de humo y lo que parecen ser vehículos policiales rodeando el inmueble, ubicado en el noreste de la capital de China.

Reportan explosión en la embajada de EU en Pekín

Inicialmente el incidente fue divulgado por testigos presenciales mediante redes sociales con vídeos y fotografías.

Los testigos indicaron que el individuo resultó herido al manipular el artefacto, pero aún no está claro si buscaba atacar la embajada o hacerse daño a sí mismo.

Algunos videos subidos a internet muestran humo, peatones y policías en una escena confusa corriendo en torno a la embajada, mientras que en otras imágenes se ve a varios agentes en torno a una persona tendida en el suelo.

Explosion outside US embassy in beijing pic.twitter.com/bjT108r4NY

— guyu (@guyu) July 26, 2018