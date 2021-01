Reportan estable a doctora que tuvo reacción grave tras recibir vacuna contra el COVID-19

Una reacción alérgica pudo ser la causa principal de los síntomas adversos que presentó una doctora internista del Hospital General de Zona número siete de Monclova, Coahuila, al aplicarse la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, confirmó el secretario de Salud del estado, Roberto Bernal Gómez.

“Y hubo una doctora internista de Monclova que tenía fuertes antecedentes de alergias, que hace una semana había presentado una reacción importante al bateil, al sulfametaxazol, entonces esa doctora no debió de haberse vacunado”, agregó.

Karla Cecilia Pérez Osorio, de 32 años de edad, originaria de Veracruz, fue vacunada el pasado 30 de diciembre, junto con su esposo, también médico, Ángel Palestino, debido a que ambos atienden a pacientes Covid en Monclova.

Dentro de la media hora de reposo, la doctora presentó erupción cutánea, crisis convulsiva, disminución de la fuerza muscular y dificultad respiratoria, por lo que recibió atención de urgencia y fue trasladada a la unidad de terapia intensiva de un hospital de alta especialidad, adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social de Nuevo León, donde permanece en observación.

La doctora cuenta con antecedente de alergia puede ocasionar cuadros graves, incluso hasta la muerte; situación que debió informar para tomar previsiones.

“Cuando se van a vacunar en el primer módulo se les pregunta todo eso, y esta doctora no lo manifestó, no lo dijo, ella debió haber dicho yo soy alérgica a muchas cosas, entonces no la hubiéramos metido y si la metemos, la metemos con otras precauciones, entonces no se debió haber vacunado ella, esa es la conclusión”.