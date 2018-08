Reportan delicado al capitán del avión accidentado de Aeroméxico

Autoridades de Aeroméxico reportan como delicado el estado de salud del capitán de la aeronave que se desplomó este martes, en Durango, Carlos Galván Mayran.

Las 103 personas que viajaban en el vuelo 2431, que despegó de Durango con destino a la Ciudad de México, con 99 pasajeros y cuatro tripulantes, entre ellos nueve menores y dos bebés, están bien, informó el director general de Grupo Aeroméxico, Andrés Conesa.

Lo más importante es que todos los pasajeros están bien, no hay ningún reporte, como comenté, de pérdidas de vidas humanas. Están atendidos en diversos hospitales, como públicos como privados, en el estado de Durango”, afirmó Andrés Conesa.

El director general de Grupo Aeroméxico señaló que el capitán de la aeronave era el más delicado de salud y fue sometido a una cirugía.

Indicó que el capitán no tenía lesiones “que ponen en riesgo su vida. Tuvo un daño, no estamos seguros si en sus piernas o la columna. Está en cirugía. Pidiendo por su pronta recuperación, asistiéndolo, pero no es un daño que ponga en riesgo su vida y el resto, los otros tres miembros de la tripulación, están en perfecto estado”.

Andrés Conesa dio a conocer que llevarán a Durango a los familiares de los pasajeros, que están en la Ciudad de México, para que estén con ellos.

Sobre las causas que originaron el accidente, Conesa dijo que es una aeronave que se fabricó en 2008, con 10 años de antigüedad, que opera con Aeroméxico 4. Se incorporó a la flota de Aeroméxico en 2014. Su último servicio mayor se hizo en febrero de este año.

Recalcó que colaboran “estrechamente con las autoridades competentes, particularmente con la Dirección General de Aeronáutica Civil, para determinar las causas de este accidente”.

En conferencia de prensa, puso a disposición de los familiares los teléfonos 55 51 33 40 59 en la Ciudad de México y el 186 62 05 40 84 desde el extranjero.

Javier Arrigunaga, presidente del Consejo de Grupo Aeroméxico, acompañó al director general de Grupo Aeroméxico en la conferencia de prensa.

Con información de Guadalupe Madrigal.

RMT