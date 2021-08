Reportan brote de COVID-19 en monasterio de Xalapa; hay al menos nueve monjas contagiadas

En medio de la tercera ola, un brote de COVID-19 afectó a las monjas del monasterio de Corpus Christi en Xalapa, Veracruz.

Hasta ahora 9 de ellas han dado positivo al contagio y se mantiene aisladas dentro del convento que habitualmente alberga a 35 religiosas.

Por seguridad fue necesario cerrar los servicios que ofrecen al público incluida la capilla del lugar.

La Arquidiócesis de Xalapa informó que el contagio y la salud de las monjas permanece bajo control.

La situación que se vive en el monasterio de Corpus Christi se difundió a través de redes sociales, por lo que algunas personas acudieron a llevar ayuda a las religiosas.

Otras personas que desconocían la situación de las religiosas también llegaron al monasterio, pero a comprar productos que ahí se elaboran, pero se encontraron con que fue cerrado.

“Sí, que ahorita no se puede yo dije voy a comprarles a ellas que ahorita necesitan… ahorita les quise comprar pero no se puede, no nada más que ahorita no se podía”, dijo un habitante de Xalapa.