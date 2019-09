Reportan asalto de hijo de Susana Zabaleta a punta de pistola

La actriz Susana Zabaleta recurrió a su cuenta de Twitter para reportar que esta tarde su hijo y unos amigos fueron víctimas de la delincuencia en la Ciudad de México.

La también cantante reportó que el incidente se registró en la zona de Chimalistac, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo al reporte de Zabaleta su hijo, de 13 años de edad, y sus amigos, fueron sorprendidos cuando estaban en esa zona de la capital del país.

Reportó que a punta de pistola los despojaron de sus celulares, dinero y relojes.

“Los tuvieron encañonados y acorralados en una banca”, reportó Zabaleta.

Hace unos minutos asaltaron a mi hijo Matías de 13 años y a dos de sus amigos en #Chimalistac. Estoy hablando de niños amagados a punta de pistola. Los tuvieron encañonados y acorralados en una banca. Les robaron celulares, dinero y sus relojes. ¿A dónde vamos a llegar? — Susana Zabaleta (@SusanaZabaleta) September 22, 2019

La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México reporta que ya se puso en contacto con Susana Zabaleta para brindarle atención personalizada.

Bajan los delitos de alto impacto en la Ciudad de México: Jesús Orta

Según el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, los delitos de alto impacto en la Ciudad de México van a la baja; fue entrevistado luego de la reunión del gabinete de seguridad con la jefa de Gobierno.

Como vamos en lo que va del año en términos de si un delito está subiendo o está bajando, está escando, y es ahí en donde lo que podemos decir en lo que va de la administración en la Ciudad de México, la mayoría de los delitos de alto impacto medidos o que son publicados por el Secretario Ejecutivo traen una tendencia a la baja incluyendo homicidio doloso”, dijo Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

A pesar de lo que han indicado organizaciones no gubernamentales sobre la incidencia a la alta de homicidios dolosos en la Ciudad de México, dijo, no, esa no es la tendencia.

La tendencia del homicidio doloso en la Ciudad de México claramente va a la baja desde diciembre que inicio la administración, al corte del mes de agosto, ahí como lo informo la Jefa de Gobierno hay una reducción del 34% de cómo se mide el homicidio promedio diario, en diciembre a agosto hay una tendencia a la baja, ahora si tú lo mides con respecto al año pasado estamos en un nivel similar en número de delitos a como iba en el año”, agregó Jesús Orta, Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Aseguró que el año pasado en el segundo semestre la tendencia iba a la alza y este año va a la baja, lo que indica, dijo la perspectiva es favorable y por eso es muy importante mantener esa tendencia.

En términos de secuestro y extorsión estamos en una situación muy similar a lo que fue el año pasado, si, la diferencia es que ahora se están llevando a cabo una serie de acciones si, estratégicas especificas contra estos delitos que es la extorsión y el secuestro”, agregó Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Informó que se está dando seguimiento al policía que mato a una mujer también policía en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, ambos ya estaban fuera de la secretaria, sin embargo, dijo, se sigue el caso, el policía ya fue detenido.

