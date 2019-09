Reportan apuñalamiento múltiple en Tallahassee, Florida

Varias personas fueron apuñadas este miércoles 11 de septiembre en la ciudad de Tallahassee, Florida. El incidente ocurrió poco después de las 8:30 hora local, según reportes de la Policía.

El rotativo Tallahassee Democrat reportó que un grupo de personas fue agredido afuera de un centro de distribución de una empresa refresquera, en un parque industrial ubicado por Hartsfield Road.

Al menos seis personas fueron trasladas a un hospital y se desconoce cuál es su estado.

A su llegada, los oficiales de Policía descubrieron a varias personas con heridas de arma blanca.

Hay un detenido, que podría ser un empleado recientemenete despedido de ese complejo de Dyke Industries.

Bobby Riggins Jr. acudió a una entrevista de trabajo en Dyke Industries Inc. alrededor de las 8:30 de la mañana.

Su esposa, Marquitta Campbell, dijo que estaba al teléfono con el hombre cuando escuchó una conmoción. Después, él le dijo que lo habían apuñalado cinco veces.

“Lo próximo que sé es que me dijo, cariño, me apuñalaron cinco veces. Me apuñalaron”