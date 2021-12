Reparto de ‘Harry Potter’ revive experiencias en especial reunión por vigésimo aniversario

Daniel Radcliffe rememora los embarazosos cortes de pelo, Emma Watson descubrió “una alegría inesperada” en el reencuentro con sus compañeros de reparto de “Harry Potter” y el director Christopher Columbus recuerda los decorados de las películas como “el mayor patio de recreo del mundo”.

Muchos de los miembros del reparto de la franquicia cinematográfica de “Harry Potter” se reunieron para un especial de televisión con motivo del vigésimo aniversario, titulado “Return to Hogwarts” (“Regreso a Hogwarts”), que estará disponible desde el 1 de enero en HBO Max.

Radcliffe, de 32 años, tenía sólo 11 cuando fue elegido para interpretar al niño huérfano con poderes mágicos. En el reencuentro en el set de grabación en Leavesden, a las afueras de Londres, dijo que siempre estaría encantado de hablar de la película.

Radcliffe recuerda cómo él y Rupert Grint (Ron Weasley) odiaron que les dijeran que se dejaran crecer el pelo para tener un aspecto más desordenado en las últimas películas de la serie.

“Decíamos: ‘No, no, no, no, no. ¿No nos vas a dejar así? ¡Se supone que nos convertimos en adolescentes y salimos con chicas en esta película! Eso no es lo que va a ser, ¿verdad?’ Así que creo que nos quedamos bastante desolados al darnos cuenta de que así era”, dijo.