Personal de taquería en CDMX da golpiza a repartidor de comida, no es el único caso

Esta semana llamó la atención el caso de un repartidor de comida que recibió una golpiza por los empleados de una taquería, en Iztapalapa. No es el único. Hombres y mujeres que se dedican a esta tarea denuncian asaltos, acoso y golpizas.

Luis Antonio Cruz de 23 años de edad fue agredido junto a su esposa Adriana García, el sábado 14 de agosto, por personal de esta taquería ubicada en avenida San Lorenzo y Tláhuac, en la alcaldía Iztapalapa.

“Me cae un pedido y yo acudo a la tienda, en taquería Paisa chilaquil, llego y pido el pedido. Cuando me lo están entregando se cae una bolsa con unas charolas, yo les pedí que me lo cambiaran porque el cliente no iba a aceptar así el pedido, acceden a cambiármelo, sale un compañero trabajador de ahí, me suelta un golpe, seguía aventándome golpes y llegó un momento en que yo me resbalo”, narró Luis.

“Cuando mi esposo cae al suelo, salen los demás empleados a quererle pegar, me lo dejan tirado en el suelo. Tiene fractura del dedo meñique izquierdo. Tiene una tablilla nada más con cinta, también tiene una fractura en el cráneo en la parte de abajo del ojo”, comentó Adriana, esposa de repartidor lesionado.