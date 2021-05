Reos participarán por primera vez en unas elecciones y ya votaron de manera anticipada

Por vez primera en la historia de las elecciones en México, presos en prisión preventiva pueden votar y lo hacen de manera anticipada.

No todas, pero el TEPJF mandató hacer una prueba piloto que concluye el 19 de mayo para que un grupo representativo de personas que se encuentre en prisión preventiva, es decir, que aún no recibe una sentencia irrevocable, pueda votar desde los centros de reclusión.

“Legalmente no han perdido sus derechos políticos porque no tienen una sentencia aunque estén retenidos”, dijo Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Publica.

El subsecretario dijo que los presos podrán votar únicamente para diputado federal.

“Se les va a hacer llegar cierta folletería para que puedan informarse de las opciones y van a poder votar únicamente para diputado federal, eso es muy importante puntualizarlo. Se tiene que hacer con cuidado evidentemente, no es algo que se haya realizado en el pasado y todo este tipo de situaciones pues son inéditas… No podríamos estar pensando que se hiciera una campaña como si fuera una colonia, un barrio o un mercado no? No, esto es finalmente, es un centro penitenciario donde se tienen que tomar todas las medidas correspondientes” agregó el subsecretario.