Renuncian candidatos a alcaldía en Jalisco por amenazas; Morena será el único partido que contenderá

Morena será el único partido que contenderá por la alcaldía de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, tras la renuncia de las dos candidatas María del Carmen Sandoval del partido Movimiento Ciudadano y de Nora Cárdenas, del partido Acción Nacional, que alegaron inseguridad y amenazas rumbo a las elecciones 2021.

“Mas que nada decidimos mejor ya no participar…. ¿cómo sentían el ambiente aquí? … hasta ahorita no muy, esta pues medio tranquilas las cosas, pero decidimos mejor no participar…pues aquí en veces se ven las cosas medias complicadas, pero hasta ahorita no ha pasado nada grave”, relató Hermilia Cárdenas, representante del PAN en Jilotlán.