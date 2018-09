Renuncia la sustituta de un alcalde asesinado en Michoacán

Tras recibir amenazas del crimen organizado, la síndica electa del municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, por el partido Morena, Elvia del Socorro Ortega Peláez, hizo pública su renuncia al cargo de presidenta municipal que debía asumir este primero de septiembre, tras el asesinato de Eliseo Delgado Sánchez, alcalde electo.

A través de dos videograbaciones que hizo llegar al Congreso de Michoacán también anunció la renuncia a su partido.

En el primer mensaje, que se dio a conocer alrededor de las 3 de la mañana de este sábado, Ortega Peláez anunció en un video que se va del país, que renuncia al cargo y también a la actividad política.

Amigos de Buenavista, mi nombre es Elvia del Socorro Ortega Peláez, soy síndica Electa, soy de Buenavista, y en estos momentos, hoy sábado primero de septiembre a las 3 de la mañana aproximadamente, hago pública mi renuncia, hago público que no me interesa la política, hago público que me voy del país, jamás vuelvo a participar en la vida política, no me interesa, no me gustó y ni hablar, no me interesa ni siquiera estar en el municipio”, declaró Elvia del Socorro Ortega Peláez, síndica electa del municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán.