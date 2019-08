Renuncia el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, presenta su dimisión ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, tras la crisis de Gobierno abierta en el país entre el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga.

La Liga ha dicho que ya no quería seguir con esta alianza de Gobierno y ha pedido elecciones inmediatas. Ha presentado una moción de censura contra el Gobierno y ha pedido que se fijara una fecha. La del ministro Salvini ha sido una decisión grave que comporta consecuencias para la vida política, económica y social del país”, subrayó Conte.

El primer ministro también ha recordado que esta crisis pone a Italia en situación de debilidad ante las instituciones europeas, en un momento en el que se van a decidir los próximos comisarios en Bruselas.

Igualmente, dijo, evidenció la incoherencia de Salvini, que ha presentado una moción contra un Gobierno del que los ministros de la Liga aún no han dimitido, y afirmó que el país no debe temer unas elecciones anticipadas porque “es la esencia de la democracia”, pero matizó que pedir a los italianos “que voten cada año es irresponsable”.

Tras la intervención de Conte fue el turno de Salvini, quien también habló en tono duro en una bronca sesión parlamentaria y reiteró que “volvería a hacer lo mismo”.

No tengo miedo de la opinión de los italianos. Quien tiene miedo de la opinión de los italianos no es un hombre libre”, dijo, nada más comenzar.

Salvini aseguró que su partido no teme unas elecciones en otoño y tampoco a una posible alianza entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata (PD, centroizquierda), que podrían unirse y formar un nuevo Ejecutivo, pues juntos tienen mayoría parlamentaria.