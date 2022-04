Rentan a niños en 100 pesos para que vendan artesanías en calles de San Miguel Allende

En México, 2.2 millones de niños trabajan y 2 millones lo hacen en ocupaciones no permitidas por la ley, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil más reciente, de la Secretaría del Trabajo y DIF Nacional.

En San Miguel de Allende, Guanajuato, un grupo organizado de mujeres renta o alquila niños por 100 pesos, para que trabajen en las calles vendiendo las artesanías de madera llamadas burros, según denunció en sus redes sociales el alcalde Mauricio Trejo.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una investigación para indagar el dicho y aún no se informa de personas detenidas.

Guanajuato ocupa el décimo lugar a nivel nacional en trabajo infantil. Los primeros lugares son los estados de Oaxaca Puebla y Chiapas, según la más reciente Encuesta Nacional de Trabajo Infantil.

En San Miguel de Allende autoridades locales intentan terminar con el trabajo infantil, a través de programas sociales y empleos temporales.

“Se llama niños felices, la intención es erradicar o hacer que los niños no trabajen, la idea es seguir atendiendo a los niños con los programas que ya tenemos, pero también a las mamás ofertándoles empleo temporal, becas alimentarias, pero, sobre todo, con una estancia donde si tienen que venir a la Ciudad dejar a los niños ahí para que los niños no tengan ningún riesgo no esta realidad tan cruel”, dijo Benjamín Ramírez, vocero gobierno municipal San Miguel de Allende.