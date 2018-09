México se va a convertir en Disneylandia, dice René Juárez Cisneros

México se va a convertir en Disneylandia si se cumplen las promesas de campaña que hizo el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el líder de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros.

En conferencia de prensa el legislador fue cuestionado sobre la insistencia del presidente electo de que va a recibir un país en bancarrota y recordó la principal limitante para cumplir las promesas de campaña.

¿Qué es lo que pasa? que la terca realidad nos ubica, nos ubica a todos, independientemente de que tengas 30 millones de votos atrás, la limitante es presupuestal…yo no sé si se estén curando en salud o no se estén curando en salud, lo que sí sé, es que no alcanza para todo”, agregó René Juárez Cisneros.