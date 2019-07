Renato Sales lamenta desaparición de la Policía Federal

Renato Sales, exsecretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad, lamentó la desaparición de la Policía Federal.

Entrevistado en el marco del foro “El Sistema de Justicia Penal en México“, organizado por el Senado de la República, el exfuncionario apuntó que ese cuerpo de seguridad no fue suficientemente valorado

Estamos convencidos de que no se valoró suficientemente las capacidades existentes en la Policía Federal. No se escuchó a los policías, no se atendió suficientemente, no se revisó de que eran capaces y creemos que es injusto lo que se está haciendo con la Policía Federal, que no debió destruirse una corporación así […] Yo creo que debieron caminar en paralelo y creo que no debió destruirse la policía”, dijo Sales.