Remueven de su cargo a agentes de la expolicía federal por participación en caso Ayotzinapa

Por unanimidad de votos, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmaron la remoción del cargo de 3 agentes de la Policía Federal Ministerial, fueron los primeros agentes de la PGR en llegar al enfrentamiento entre policías municipales de Iguala y los estudiantes de normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014.

Durante la sesión del Pleno de este miércoles, los magistrados determinaron que los ex agentes de la Policía Federal Ministerial: José Manuel Dirzio Correa, Romeo Ortiz Valencia y el ex sub delegado de la PGR en Iguala, Enrique Ramírez Hernández fueron omisos al no cumplir con su responsabilidad de asegurar y preservar las evidencias, que no ayudaron a los estudiantes lesionados y que se retiraron del lugar, lo que derivó en que los normalistas sufrieran un segundo ataque.

“Omitieron desarrollar una investigación completa y diligente, respecto de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, ya que no proporcionaron información útil para el esclarecimiento de los hechos que solicitó investigar el ministerio público de la federación, únicamente se limitaron a intentar entrevistarse sin éxito alguno con algunas personas, decidieron retirarse y rendir su informe de investigación sin información útil para el esclarecimiento de los hechos”, dijo el magisstrado Juan Manuel Jiménez Illescas.

El magistrado Jiménez Illescas explicó que los 3 ex agentes de la Policía Federal Ministerial argumentaron que el 26 de septiembre de 2014, cumplieron con realizar un informe por escrito, pues según los inconformes no era su obligación realizar una investigación más a fondo porque no se trataba de una averiguación previa, sino de atender una llamada de auxilio del C4.

Argumentos, explicó el magistrado ponente, que fueron refutados por la Visitaduria de la PGR, al considerar que sí hubo omisión en la actuación de los ex agentes de la Policía Federal Ministerial, incluso advirtió, se puso en riesgo la vida de los estudiantes porque al retirarse del lugar, los jóvenes normalistas fueron víctimas de un segundo ataque.

“Es de suma importancia tomar en cuenta que al retirarse del lugar, sin haber prestado auxilio y protección a los estudiantes, los actores ocasionaron que se volviera a poner en riesgo la integridad de dichos alumnos, porque los estudiantes sufrieron un segundo ataque aproximadamente a las 00 horas del 27 de septiembre del 2014″, Juan Manuel Jiménez Illescas”, magistrado TFJA.

Fue por ello, explicó el magistrado, se determinó confirmar la resolución de la Visitaduria de la PGR y confirmar la separación del cargo de los tres ex agentes de la Policía Federal Ministerial.

Con información de Mario Torres

HAVJ