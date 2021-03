Usuarios y choferes de transporte público de Acapulco relajan medidas sanitarias contra COVID

Diariamente en el Puerto de Acapulco se movilizan más 200 mil personas en unidades de transporte público y a pesar del riesgo de contagio de COVID-19, muchos usuarios y choferes dejaron de acatar las medidas sanitarias.

Desde que cambio el color del semáforo epidemiológico a Amarillo en el estado de Guerrero, en las unidades del transporte urbano y el sistema Acabus, se dejaron de aplicar los filtros sanitarios y es casi imposible respetar la sana distancia.

“Yo vengo de lejos y traigo mi cubrebocas puesto tenemos que usarlo porque hay mucho contagio la verdad hay personas que no entienden que piensan que todo es mentira”, dijo Romina. “Las personas se quitan el cubre bocas ya estando en el Acabus dentro. En ocasiones no entran las personas y siguen esperando el siguiente, es lo mismo sigue muy lleno”, detalló Samantha.

En horas pico se puede observar a los camiones que circulan con sobrecupo y en los taxis colectivos, la situación no es distinta, no respetan la medida de viajar al 50% de su capacidad y ocupan todos los asientos, mientras que en las camionetas urvan los usuarios no portan el cubreboca.

“El chofer también tiene que tener la precaución de no subir un pasajero que no porte su cubreboca. A veces el pasajero pues ya estando en la unidad y el chofer se descuida y pasajero ya se lo quitó”, dijo Mario Lenin Escalera, Delegado de Transportes en Acapulco.

La Dirección de Transporte y Vialidad de Guerrero reforzó lo operativos para verificar que las medidas sanitarias se apliquen, pero la falta de personal les impide vigilar a las miles de unidades que circulan en una ciudad, con un millón 300 mil habitantes.

“La recomendación para el transporte público es el uso obligatorio del cubrebocas en chófer y usuarios. Los operativos constantes para exhortar al pasajero que porte su cubre boca”, enfatizó Mario Lenin Escalera, delegado de Transportes en Acapulco.

Según las autoridades la movilidad de personas en transporte público se incrementará en los próximos días en el Puerto de Acapulco conforme se acerque el periodo vacacional de Semana Santa.

Con información de Isaac Flores

KAH