Relación México-EUA no cambiará independientemente de quién vaya Cumbre de las Américas: Ken Salazar

A unos días del inicio la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, Estados Unidos aún analiza a qué países invitará luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador condicionara su asistencia a que fueran incluidos todos los países del continente.

Te recomendamos: ‘No hay prisa’, dice AMLO sobre decisión de asistir a Cumbre de las Américas

Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que independientemente de quién acuda a la cumbre, la relación México-estadunidense no cambiará.

“En pronto tiempo se harán las decisiones. Todavía en los Estados Unidos estamos trabajando en las invitaciones, todavía no sabemos quién va a a ir y quién no, pero lo que no va a cambiar es que la relación entre México y los Estados Unidos siempre va a ser una relación buena porque no hay otra cosa, somos o vecinos ¿no? vamos a trabajar juntos para lo mejor del pueblo de los Estados Unidos, del pueblo de México y del pueblo de las Américas”, dijo Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.