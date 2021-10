Reitera AMLO que no asistirá al Senado para entregar la Medalla Belisario Domínguez

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en su conferencia mañanera de hoy, 5 de octubre de 2021, que no asistirá al Senado de la República para entregar la Medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez.

Desde Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo estar triste por no poder acompañar a la maestra Ifigenia Martínez y se refirió a una legisladora que dio a conocer que lo iban a enfrentar.

“Me da tristeza no poder acompañarla estuve cuando se entregó la medalla aunque ella no participó, pero ahora una legisladora dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa porque cuando se trata de protesta de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel es la investidura Presidencial y tiene que haber respeto”, dijo AMLO.