Reino Unido: Johnson pide a la reina Isabel II que suspenda el Parlamento y la libra se desploma

El Ejecutivo británico de Boris Johnson pidió a la reina Isabel II la suspensión del Parlamento en la “segunda semana de septiembre”.

En una carta enviada a los diputados para explicar sus planes, el líder conservador corroboró además que el 14 de octubre se publicará el programa legislativo para la próxima legislatura, denominado “discurso de la reina”.

Estos planes, según explicó, obedecen a que su Gobierno quiere “sacar adelante una ambiciosa y valiente agenda legislativa” sobre la que los parlamentarios podrán votar en octubre, y en la que lograr un posible acuerdo de “Brexit” con la Unión Europea (UE) será uno de los “temas centrales”

De acuerdo con la cadena británica BBC, esta polémica medida impediría a los diputados británicos tener tiempo suficiente para intentar evitar que se produzca un “Brexit” sin acuerdo.

“Es hora de que el nuevo gobierno y el nuevo primer ministro detallen un plan para este país después de que abandonemos la Unión Europea (UE)“, señaló una fuente del Gobierno citada por el canal.

Latest analysis from @bbclaurak on the government’s expected move to suspend Parliament from mid-September

La divisa británica, la libra esterlina, perdió más de 1% inmediatamente después de que la radiotelevisión pública BBC y el canal privado Sky News informaron de esta suspensión citando a una fuente gubernamental.

“Our country is in the biggest crisis since the Second World War”

Anna Soubry MP, leader of The Independent Group for Change says Boris Johnson suspending Parliament to deliver a no-deal #Brexit is “something for which he has no mandate at all”https://t.co/rchrc2YcEo pic.twitter.com/xEXrOFtYj7

— BBC Politics (@BBCPolitics) August 28, 2019